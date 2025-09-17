ダイソーで見つけたラックが、シンプルながら便利で感心しました！脚付きの木製ラックで、お部屋をおしゃれに演出。220円（税込）にしては高見えなデザインでチープ感がありません♡フチが高くなっているから、小物やアクセサリーを置くのにぴったり。鉢植えを置くためのスタンドとしても役立ちますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：インテリア簡易ラック価格：￥220（税込）耐荷重：2kg販売ショップ：ダイソーお