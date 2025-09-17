「ドジャース−フィリーズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は５回無安打無失点、１四球で降板。直後に継投失敗で悪夢のような逆転劇を引き起こしてしまい、２勝目の権利は消滅した。２番手のロブレスキーが大誤算だった。４点リードの六回、１死から３連打を浴びて満塁のピンチを招くと、ハーパーに右中間へ２点二塁打を浴びた。ここで本拠地にはブーイングが沸き起こり異様な雰囲気に。さらにマーシュに