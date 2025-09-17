ＴＢＳの石井大裕アナウンサーが１７日、同局「ひるおび！」で、前夜行われた「世界陸上」での１１０Ｍハードル・村竹ラシッドへのインタビューについて振り返った。この日は前夜の世界陸上の熱戦を振り返った。その中で多くの人の涙を誘ったのが村竹の涙のインタビュー。メダル獲得の可能性もあったが、接戦の中、結果５位。レース後のインタビューでは、石井アナが「見事５位です。お疲れ様でした」と労い率直な思いを質問。