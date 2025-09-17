ライブやイベントなどでゲットできると嬉しい銀テープ。ついにダイソーにもキーホルダータイプの銀テープホルダーが登場しました！作りが秀逸で、銀テープを出し入れしやすいのが◎ネット通販などでは1,000円前後するものが多いですが、100円で買えちゃいますよ！これは争奪戦になりそうです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：銀テープ用キーホルダー価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソー出し入れしやすい構造