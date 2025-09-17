免許証や学生証の顔写真、なぜか写りがイマイチで人に見られたくない…そんな悩みを解決してくれるアイテムをセリアで見つけました！ぴったりサイズでお財布に収まり、見られたくない部分をさりげなくカバーしてくれます。デザインもシンプルで、隠している感がなく自然。持ち歩きのプチストレス解消アイテムです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：免許証・学生証用スリーブ価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦56mm×横8