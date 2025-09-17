TikTokのアメリカでの事業について「停止か、アメリカ企業への売却か」の期限が来ましたが、ドナルド・トランプ大統領が期限をさらに3カ月延期する大統領令を出したことがわかりました。これで延期は4度目です。なお、事業を巡っては直接の会談を経てアメリカと中国が「枠組み」に合意していて、新たに、株式の約8割をアメリカ側、残りを中国側が保有するアメリカ企業を設立して事業を受け継ぐ計画の存在が報じられています。U.S.