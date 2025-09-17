CLカラバフ戦に2-3とよもやの敗北を喫したポルトガルのベンフィカ。試合後、マヌエル・ルイ・コスタ会長は指揮官ブルーノ・ラージの退任を正式に発表した。そしてポルトガル『A Bola』は、後任の最有力候補は先日フェネルバフチェを解任されたジョゼ・モウリーニョであると報じた。この数時間で交渉が進展しており、ルイ・コスタもモウリーニョもこれを望んでいるという。同紙によると、ルイ・コスタは今週末のヴィラ・ダス・アベ