夏の移籍市場は閉まったが、選手を獲得する術がないわけではない。現在フリーエージェントとなっている選手のなかには、かなりの実力とネームバリューを持った選手がたくさんいるのだ。英『Daily Mail』は、そんな10人の選手を紹介している。GKはフレイザー・フォースターが空いている。ノリッジ、サウサンプトン、トッテナムなどプレミアリーグでの経験豊富な37歳はイングランド代表キャップも持つ実力者。現代的なタイプではない