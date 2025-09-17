レアル・マドリードはUEFAチャンピオンズリーグ初戦でフランスのマルセイユと対戦。スペインの白い巨人は苦戦しながらも2-1で初戦を勝利で飾っている。この試合で注目されていたのが、レアル・マドリードでのUCLデビューが掛かっていたリヴァプールから今夏フリーで加入したイングランド代表DFトレント・アレクサンダー・アーノルド。見事に右サイドバックで先発出場を果たしたアーノルドだったが、開始からわずか5分で負傷してし