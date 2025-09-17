台湾高速鉄道（THRC）は、日本から導入する新型車両「N700ST」について、2027年下半期をめどに運行を開始すると発表した。THRCは2023年5月、日立製作所、東芝、東芝インフラシステムズなどが構成するHitachiToshiba Supreme Consortium（HTSC）に新型車両12編成（144両）を発注。車両は東海道新幹線のN700Sをベースに、THRC仕様に開発された。形式名の「T」は台湾を表す。外観は現行の700Tのデザインを継承し、車体前面は明るい白