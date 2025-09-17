防火や防災への意識を高めようと、企業などを対象にした研修会が金沢市内で開かれています。2日間をかけて行われるこの研修会は、金沢市防火協議会が開いたもので、17日は32の企業や団体から44人が参加しました。この中で、火災を自動で感知できる機器の使い方や、アルコールや油など身近なものが原因で起こる火災の実験が行われました。また、火災現場を想定し、煙が充満したテントの中を進む体験では、避難する難しさを体感しま