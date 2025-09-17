大谷が圧巻の5回無安打投球だ(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間9月16日、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として、27歳のベン・ロートベットと初めてバッテリーを組み、5回68球無安打5奪三振で降板した。【動画】投手・大谷翔平が圧巻の5回無安打投球！フィリーズ打線を封じるチームは4−0でリードし、大谷は勝ち投手の権利を得たが、6回、2番手のジャスティン・ロブレスキーが5失点で