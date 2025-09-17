急速に進化するデジタル環境の中で企業がメインフレームの役割を再定義する状況が明らかになった。企業はスキル不足や規制対応の課題に直面しながらも、柔軟なモダナイゼーション戦略を採用し、大規模にAIを活用してハイブリッドIT環境におけるメインフレームの利用を強化しているという。米Kyndryl(キンドリル)が9月16日(現地時間)に明らかにした。○メインフレーム上でのモダナイゼーションで288〜362%のROIが報告される同社は、