ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」は、秋限定メニュー「マッシュルームチーズバーガー」シリーズ2品に、国産マッシュルームの使用量を増量した新商品「トリプルマッシュルームチーズバーガー」(税込1,090円)「ダブルマッシュルームチーズバーガー」(税込990円)を追加発売する。販売期間は、2025年9月24日から10月14日まで。球場店舗･動物園店舗を除く、全国の店舗で取り扱う。なお、記事中の表記価格はいずれも税込