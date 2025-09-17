お笑いコンビ、オアシズの大久保佳代子（54）が16日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。浮気報道をめぐり、私見を述べた。8月30日に放送された同局系「24時間テレビ48あなたのことを教えて」内の企画「上田と女が吠える夜インターナショナルあなたの国のことを教えてSP」の特別編が放送された。ブラジル人のシモネさんは「日本人は浮気をした人のうわさ話が大好きな国」と感じたこ