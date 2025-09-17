【モデルプレス＝2025/09/17】インフルエンサーのひよんが9月16日、自身のInstagramを更新。夫に持ち上げられる微笑ましい夫婦の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】ひよん、夫に楽々持ち上げられるラブラブショット◆ひよん、夫婦動画を公開ひよんは「楽勝って言ってたのにキツそうだった」と夫とのやり取りを公開。夫がひよんを腕に座らせ、抱きかかえる動画を披露している。この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「仲良