【『賭ケグルイ』早乙女芽亜里】 予約期間：10月23日23時59分まで 2026年3月 発売予定 価格：25,300円 ユニオンクリエイティブは、フィギュア「『賭ケグルイ』早乙女芽亜里」を2026年3月に発売する。予約期間は10月23日23時59分まで。価格は25,300円。 本製品は、マンガ「賭ケグルイ」より「早乙女芽亜里」を1/6スケールでフィギュア化したもの。 勝