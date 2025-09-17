【新華社荊門9月17日】中国湖北省荊門市東宝区のザリガニ養殖拠点では連日、未明から漁が活発に行われており、活気にあふれている。ザリガニの品質と鮮度を維持するため、漁は夜通し行われる。地元の電力部門はドローン照明システムを用い、捕獲ボートにリアルタイムで追尾させ、夜間作業の安全性と作業効率を高めている。秋の到来とともに収穫量は累計約5トンに達し、村民に15万元（1元＝約21円）の増収をもたらした。（記