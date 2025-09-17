マリさんが留学先の映画館で観た黒澤明監督の『天国と地獄』から、強く印象に残っていたという俳優の山崎努さん。偶然の出会いから、マリさんのラジオ番組に出演することに。その収録中、眉間の皺についての話になったそうで――。【写真】山崎努さんとマリさん* * * * * * *山崎努と眉間の皺フィレンツェに留学していた頃、中央駅の近くにあった小さな映画館に入り浸っていた。狭くて汚い建物だったが、イタリアのネオレアリズモ