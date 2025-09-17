日本航空の国際線の男性機長が米ホノルル滞在中に社内規定に反して飲酒した問題で、日航は１７日、鳥取三津子社長ら全ての取締役・執行役員計３７人の月額報酬を減額する処分を発表した。鳥取社長は月額３０％（２か月）の減額、安全対策の最高責任者「安全統括管理者」の中川由起夫常務は同２０％（１か月）など。また、ホノルルで飲酒した機長については、１１日に懲戒解雇とした。