77歳のいまも、医師として多くの患者と接している、鎌田實さん。「ちょうどいいわがまま」の延長線上には、「ちょうどいい死に方」が待っているのだそうで……（構成：篠藤ゆり撮影：難波雄史）【写真】77キロのバーベルを担いでワイドスクワットする鎌田さん* * * * * * *意思表示は元気なうちに2025年で医者になって50年。その間、多くの「死」を見てきました。わりあい「いい死」をたくさん見てきましたが、なかには「残念な