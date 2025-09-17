茨城県ひたちなか市の国営ひたち海浜公園でキバナコスモスが見頃を迎え、黄色いカーペットのような花畑が来場者を楽しませている。園内の「大草原フラワーガーデン」にはこの時期に楽しめる花として、早咲きのキバナコスモス「レモンブライト」が、約４７００平方メートルに約２２万本植えられている。同園の担当者は「新設したみはらし台からは花畑が一望できる。鮮やかなレモンイエローの花を楽しんでほしい」と話している