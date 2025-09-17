17日は、とんかつをめぐる豚肉の“仁義なき戦い”をお伝えします。17日から始まったのは“とんかつに最も合う豚肉日本一”を決める、その名も「とんかつベス豚（トン）グランプリ」です。大会のキャッチコピーも「最高な豚カツは、どれだ」。エントリーするのは、東京（TOKYO X）・茨城（常陸の輝き）・群馬（上州麦豚）・香川（オリーブ豚）・鹿児島（かごしま黒豚）・沖縄（あぐー）から、選りすぐりの6つのブランド豚。プライド