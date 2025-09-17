100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第107回は「受け継がれる文化」のお話です。（写真提供：越乃さん以下すべて）【写真】劇場で会った下級生たち* * * * * * *前回「プリンセスを迎えに行きました。令和の米騒動の中、田んぼに通って