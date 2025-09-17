中国企業連合会は9月15日、中国企業トップ500社ランキングを24年連続で発表しました。トップ3は国家電網、中国石油天然気集団、中国石油化工集団の順です。 2025中国企業トップ500社の売上高総額は110兆1500億元（約2269兆900億円）に達しました。ランキング入りの最低条件（最低売上高）は23年連続で上昇し、前年比5億7900万元（約119億2740万円）増の479億6000万元（約9879億7600万円）でした。売上高1000億元（約2兆600億円）以