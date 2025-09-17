All About ニュース編集部では2025年9月8日、全国10〜60代の男女222人を対象に、「道の駅（絶景）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「絶景が楽しめると思う秋田県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。【6位までの全ランキング結果を見る】2位：清水の里・鳥海郷（由利本荘市）／35票鳥海山のふもとに広がる「清水の里・鳥海郷」は、澄んだ空気と豊かな自然に包まれた癒やしの道の駅。山麓湧水や季節ごとに