ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間16日のフィリーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。メジャー自己最速101.7マイル（約163.7キロ）をマークするなど、5イニングを投げ無安打無失点の好投を見せた。初回は1番・ベーダー、2番・シュワバーを打ち取り、3番・ハーパーには四球を与えるも、4番・マーシュは投ゴロに抑え無失点スタート。2回以降もフィリーズ打線に的を絞らせず、無安打投球を続けた。5