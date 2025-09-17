TNCテレビ西日本は、21日深夜（22日午前0時55分〜）に「九州学生アメリカンフットボール」リーグ戦第2節、西南学院大と久留米大の対戦を放送する。西南学院大は、昨年の王者・九州大を倒して再び栄冠をつかみ取ろうと意気込む。久留米大は、選手とスタッフあわせておよそ30人と少数精鋭ながら、持ち前のチームワークで昨年リーグ4位からの巻き返しを誓う。TNCの大学アメフト中継は、今年で放送開始から23年目を迎えた。ゲス