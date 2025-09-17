酒田市できのう81歳の女性がクマに襲われ顔にケガをしました。女性は山にある畑に行った際に襲われた可能性が高いということです。県内のクマによる人的被害は今年6件目です。 【画像】女性が襲われた林道付近 警察などによりますときのう午後3時半ごろ酒田市下青沢で「女性がクマに襲われた」と家族から消防に通報がありました。 女性は81歳で顔を引っかかれるなどし病院に搬送されました。命に別状はないということです。 女