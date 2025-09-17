静岡県南伊豆町で特産品のイセエビの漁が解禁され、9月17日朝、今シーズン初の水揚げが行われました。 【写真を見る】南伊豆特産のイセエビ漁解禁も「期待外れ。全然だめ」黒潮の大蛇行終息発表も漁獲量回復見通せず＝静岡・南伊豆町 南伊豆町の下流漁港では、17日早朝、イセエビが次々と水揚げされ、漁師や地元の女性たちが丁寧に網から外していきました。 下流漁港の初日の水揚げは36.2キロで、2024年の初日の41.9キロ