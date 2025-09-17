静岡県内の茶農家が有機栽培した煎茶が、「ジャパン・フード・セレクション2025 」の食品・飲料部門でグランプリを受賞し、生産者らが9月16日、静岡市長に報告しました。 【写真を見る】「ジャパン・フード・セレクション」で有機栽培した煎茶がグランプリ 茶農家が市長に受賞報告＝静岡市 静岡市の難波喬司市長のもとを訪れたのは、静岡市や藤枝市の茶農家などでつくる「静岡有機茶農家の会」のメンバーです