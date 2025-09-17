アメリカの関税措置などで企業のコスト負担が増える中、静岡県と県内の経済団体などが9月9日、適正な価格転嫁を推進する共同宣言を採択しました。 【動画】「適正な価格転嫁が必要」県と経済団体などが共同宣言採択 「パートナーシップ構築宣言」周知へ＝静岡 共同宣言式には、静岡県の鈴木康友知事をはじめ、県商工会議所連合会や連合静岡など、15の団体や機関のトップが出席しました。 国や経済団体は、2020年に