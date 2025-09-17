去年１年間で広島県内を訪れた外国人観光客の数は４２０万人を超え、過去最多となったことが分かりました。 広島県観光連盟によりますと去年、県内を訪れた観光客の数はコロナ禍前と同じ水準となる６４７４万人で、前の年から４００万人以上増えました。 そのうち外国人観光客の数は過去最多を更新する４２１万人で、前の年から１．５倍の増加となりました。 地域別ではアメリカからが最も多く５５万人、次いでオーストラ