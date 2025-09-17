◇MLB マリナーズ 12-5 ロイヤルズ(日本時間17日、カウフマン・スタジアム)マリナーズのカル・ローリー選手が第2打席と第3打席に2打席連続本塁打を放ち、その数をシーズン56本と記録を伸ばしスイッチヒッターとしてMLB史上最多記録を更新し、さらにマリナーズの球団記録にも並びました。ローリー選手は、この試合2番・捕手で先発出場。初回の第1打席で2塁打を放ち、3回に先頭で迎えた第2打席では、相手先発マイケル・ワカ投手のカ