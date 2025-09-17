シャオミが日本で9月26日に新製品発表を実施！イベントも秋葉原で3日間に渡って開催Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は17日、日本市場における2025年下期の新製品を2025年9月26日（金）に発表するとお知らせしています。合わせてそれらの新製品をいち早く体験できる新製品発表イベント「Xiaomi EXPO 2025 〜いつもが変わる。世界が変わる。〜」をベルサール秋葉原にて9月28日（日）までの3日間限定