鹿児島市の桜島で16日午前、海岸近くのテントの中から、身元不明の遺体が見つかりました。 鹿児島中央警察署によりますと、16日午前11時半ごろ、鹿児島市桜島赤水町の海岸近くの国立公園内の遊歩道を通りかかった人から「橋の下にテントがあり、人の生活感がある」と警察に通報がありました。 警察が駆けつけたところ、テントの中で人が倒れているのを発見し、その後、死亡が確認されました。発見された遺体は腐敗が進んでおり、