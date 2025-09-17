県立高校に通う女子生徒が同級生にいじめられ、2020年、自殺したとして遺族が、県と同級生に対しあわせておよそ9200万円の損害賠償を求める訴えを起こしていたことが分かりました。 訴えを起こしているのは、県立高校に通い、2020年9月に自殺した当時高校2年生の女子生徒の遺族です。 訴状によりますと、女子生徒は2019年以降、同級生から「消えろ」「死ね」などとSNSのメッセージが送られたほか別の同級生からも無視や嫌