【新興国通貨】ドル人民元は元高進み、昨年11月以来のドル安元高圏＝中国人民元 ドル安元高の流れが続く中、直近の7.1200前後での推移から昨日は少し下げて7.1150前後での推移となり、今日の中国市場で7.11を割り込む動きを見せている。米利下げ期待などがドル売り元買いにつながっている。安値は7.1069まで。 対円では円高を受けて昨日20.72から20.562まで下げていたが、今朝は20.60台を回復。 USDCNY 7.1076CNYJPY