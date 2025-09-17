“鉄っちゃんアナ”としても親しまれる鉄道通のフリーアナウンサー・羽川英樹さんのラジトピコラム「羽川英樹の出発進行！」。今回、羽川アナがレポートするのは、神戸の人工島・六甲アイランドへの鉄道アクセス、六甲ライナーです。☆☆☆☆☆JR神戸線と接続する『住吉』と六甲アイランドの『マリンパーク』の4.5kmを結ぶ六甲ライナーは、すべて神戸市東灘区内を走ります。正式には「神戸新交通・六甲アイランド線」と