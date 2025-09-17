消防などによりますと、17日正午すぎ、神奈川県相模原市緑区の「相模原市立内郷小学校」で「外で活動していたら4人が熱中症の疑いがある」と119番通報があったということです。小学6年生の女子児童4人が熱中症の疑いで搬送されましたが、全員、意識はあるということです。児童らは学校の運動会に向けて行進の練習中だったということで、消防などが詳しい状況を調べています。相模原市によりますと緑区の17日正午の気温は33.4度だっ