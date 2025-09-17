「ドジャース−フィリーズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が先発マウンドに上がり、メジャー自己最速タイとなる１０１・７マイル（約１６３キロ）を計測するなど５回無安打無失点で降板。完全無欠の投球で２勝目の権利を手にしたが、直後の六回に５連打で一挙５失点を喫して消滅した。ロートベットと初のバッテリーとなった大谷。初回、先頭のベイリーを低めの１００マイルフォーシームで二ゴロに仕留め