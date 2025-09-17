「ドジャース−フィリーズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が初めてバッテリーを組む女房役をたたえるシーンがあった。途中加入のロートベットとは初のバッテリー。初回から女房役がサインを送る中、アウトの山を積み重ねた。三回を無安打に抑え込むと、ベンチ前でロートベットが戻ってくるのを待ってタッチをかわした。四回にマーシュを二ゴロに打ち取ると、大谷はロートベットを指さして配球面をたたえ