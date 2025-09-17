石川県珠洲市の酒造会社「日本醗酵（はっこう）化成」が、プロ野球・阪神タイガースのリーグ優勝を記念して、焼酎「虎の涙」の限定品の予約販売を始めた。同社は昨年１月の能登半島地震で貯蔵タンクの多くが壊れ、商品を製造できない状態が続くが、阪神ファンらからの熱い要望に応え、熟成中の焼酎を２０２５本限定で販売する。「虎の涙」は２０００年に発売された麦焼酎で、０３年に阪神がリーグ優勝した際にファンの間で話題