１６日に放送されたＴＢＳ系「ｎｅｗｓ２３」では、自民党総裁選について特集。小泉進次郎氏、林芳正氏が出馬を表明するなど動きが活発化しているが、コメンテーターの作家・真山仁氏は「なんか、つまんない話ばっかりしてますよね」と厳しく論じた。この日は自民党総裁選に出馬予定の候補者の動きなどを紹介。茂木敏充氏はスーパーアキダイを訪問、小泉進次郎氏は出馬を表明し、林氏も出馬を表明するなど、動きもあわただしく