ドジャースの大谷翔平投手は日本時間17日、本拠地にフィリーズを迎え「1番・ピッチャー」で先発出場している。大谷投手は5回まで無安打無失点と好投し、今季2勝目の権利を手にした。ホームラン王を争うライバル、フィリーズのシュワーバー選手に対しては、初回見逃し三振に切って取り、4回の第2打席もレフトフライに打ち取った。大谷は5回までフィリーズをノーヒットに抑え、初回にブライス・ハーパー選手をフォアボールで歩かせた