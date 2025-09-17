10月の秋の高山祭を前に「のぼり旗」が立てられました。 【写真を見る】秋の高山祭を知らせる「のぼり旗」設置 10月9･10日に開催 20万人の人出を見込む 岐阜 秋の高山祭を告げる高さ10メートルほどの「のぼり旗」は、17日朝、JR高山駅前に立てられました。ことしの高山祭も、絢爛豪華な祭り屋台の曳き揃えや、からくり奉納が披露される予定で、駅前に飾られた高さ2.2メートルの大提灯も祭りムードを盛り上げて