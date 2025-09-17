[9.16 カラバオ杯3回戦 クリスタル・パレス 1-1(PK4-2) ミルウォール]カラバオカップは16日に3回戦を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはミルウォール(2部)と対戦し、1-1でPK戦の末に4-2で勝利。鎌田はフル出場で4人目のPKキッカーを務め、4回戦進出に貢献した。パレスは3-4-2-1の布陣で、鎌田は2ボランチの一角として出場。開始早々にFWジェレミ・ピノのシュートを演出した。前半35分にも前線へのパスでFWジャ