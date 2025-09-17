アイドルグループ・櫻坂46の四期生・浅井恋乃未（あさいこのみ）が表紙を飾る『週刊少年サンデー 2025年10月1日号』（小学館）が、9月17日に発売される。 【画像】櫻坂46の四期生・浅井恋乃未が表紙『少年サンデー』のグラビアの内容は？ 浅井は2004年12月22日生まれ、埼玉県出身。2025年4月に『櫻坂46新メンバーオーディション』に合格し、グループに加入。5月3日には公式サイトにプロ