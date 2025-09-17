日本サッカー協会(JFA)は17日、天皇杯準決勝の会場・キックオフ時間が決定したと発表した。天皇杯は8月27日に準々決勝を行い、FC町田ゼルビア、FC東京、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島のベスト4進出が決定。準決勝のカードは町田vsFC東京、神戸vs広島に決まっていた。準決勝はともに11月16日に開催。町田vsFC東京は国立競技場で13時10分キックオフ、神戸vs広島はパナソニック スタジアム 吹田で15時5分キックオフに決定