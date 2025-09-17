デ・ウエスタン・セラピテクス研究所がしっかり。午前１１時３０分ごろ、開発中の緑内障治療剤「Ｈ－１３３７」に関する特許が、マレーシアで特許査定を取得したと発表しており、好材料視されている。 同特許は、各国で成立している「Ｈ－１３３７」の物質特許に付随する特許で、開発品のライフサイクルマネジメントの一環として製品寿命を延ばす効果が期待されている。なお、同件による２５年１２月期業